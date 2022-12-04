Quique Setien'den Arda Güler sorusuna cevap

Fenerbahçe, hazırlık maçında LaLiga takımlarından Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Maç sonunda İspanyol ekibin teknik direktörü Quique Setien genç yıldız adayı Arda Güler hakkında konuştu.

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti.

Organizasyonda ilk maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Villarreal'i ise 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golü ise 24. dakikada Etienne Capoue'den geldi.

Setien, Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını söyledi

Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Quique Setien, maçta Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını söyledi.

"İkili mücadeleler çok sert geçti"

Quique Setien, dostluk maçı olmasına rağmen müsabakanın çekişmeli geçtiğini belirterek, "Çok fiziksel bir maç oldu. İkili mücadeleler çok sert geçti. Fenerbahçe çok iyi oynadı diyebilirim. Skordan bağımsız takımımın performansından memnunum." diye konuştu.

"Arda Güler'i pek tanımıyorum, bilgim yok"

"Daha önce Barcelona'yı çalıştırdınız. Arda Güler'i duydunuz mu, izlediniz mi? Barcelona seviyesinde oynayabilecek futbolcu mu?" sorusuna Quique Setien, "Arda Güler'i pek tanımıyorum, bilgim yok. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi oyuncular var." dedi.