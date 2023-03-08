Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında oynayacak Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Rachid Ghezzal'ın Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor.

Üç maçlık galibiyet hasretini Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son veren Beşiktaş'a, bir sevindirici haber de Rachid Ghezzal'dan geldi.

Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen ve önceki gün yapılan antrenmana katılan Cezayirli futbolcu, 12 Mart Pazar günü oynanacak Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Şenol Güneş'in, Ghezzal'a ilk 11'de şans vermesi beklenmiyor.

Sadece 6 maçta oynadı

Takımda yokluğu en fazla hissedilen futbolcu olan Ghezzal, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 6 Süper Lig karşılaşmasında oynayabildi.