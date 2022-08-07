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    Rachid Ghezzal: Beşiktaş camiasıyla biz bir aileyiz

    Kayserispor'u evinde ağırlayan Beşiktaş müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal maçın ardından duygularını paylaştı.
    • 07.08.2022 - 00:33
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    Rachid Ghezzal: Beşiktaş camiasıyla biz bir aileyiz

    Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında evinde Kayserispor'u 90+6. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

    Maçta golü atan isim olan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrasında  açıklamalarda bulundu.

    Ghezzal'in açıklamaları şu şekilde:

    "Golü attığım için ekstra mutluyum"

    "Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Kayserispor çok güçlü ve topla iyi oynayan bir takım. Bu galibiyet çok önemliydi. Bu tür maçlarda konsantrasyon gerekiyor. Biz de bunu sonuna kadar yaptık, sürekli savaştık. Çok mutluyum. Golü attığım için ekstra mutluyum. Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz."

    "Bazı şeyler otomatikleşecek"

    "Sezonun ilk maçı ve yeni oyuncularımız var. İlk defa bir resmi maçta Wout ve Jackson ile oynadım. Alışmamız zaman alacak. Birbirimizi tanıyıp bazı şeylerin otomatikleşmesini bekleyeceğiz. Kolay değil."

    "Kayserispor ciddi anlamda ilk yarıda topu iyi kullandı. Önde baskıdan sonuç alamadık. Oyun tempoları yüksekti onların. Fazla pozisyon bulamadık. Tempoları düşünce oyunu domine etmede daha iyiydik. Kırmızı karttan sonra rakip çekildi, şanslar bulduk."

    "Beşiktaş camiasıyla biz bir aileyiz"

    "Gol yemeden kazanmak da önemliydi. Daha iyi olacağımızdan eminim. Biz aile gibiyiz Beşiktaş'ta. Bu taraftarla, Beşiktaş camiasıyla biz bir aileyiz."

    Rachid Ghezzal: Beşiktaş camiasıyla biz bir aileyiz #1


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