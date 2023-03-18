Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçında oynamak istiyor Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçında ilk 11'de oynamak istediğini hocasına bildirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılarda uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cezayirli futbolcunun maç öncesi Şenol Güneş'le görüşerek yüzde yüz hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

Şenol Hoca kararını maç saatinde verecek

Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri yaparken sakatlanan başarılı oyuncunun bu kez kendisini hazır hissetmesi teknik heyette sevinçle karşılanırken, Şenol Hoca'nın kararını maç saatinde vereceği de gelen haberler arasında.

Şampiyonluk sezonunda çok güzel işler yapan Ghezzal, bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 6 maça çıkarken 2 gol 1 asist kaydetti.