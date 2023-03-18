Rachid Ghezzal: Lig maçıyla geri döndüm

Süper Lig'de 26. hafta, Beşiktaş ile İstanbulspor'un karşılaşmasına sahne oldu.

Kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, rakibini 3-1'lik skorla geçti.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Ghezzal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok özledim. Sahada olmaktan ötürü mutluyum. Benim için zor zamanlardı. Uzun bir sakatlık ve ameliyat sürecinden döndüm. Vücüdunuzun eski hale dönmesi için zamana ihtiyacınız olur. Lig maçıyla geri döndüm. 1 asistle skora katkı verdim. Bunlar bana özgüven veriyor. Bu akşamın tadını çıkaracağım."