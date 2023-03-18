Rachid Ghezzal: Lig maçıyla geri döndüm

Süper Lig'de 26. hafta, Beşiktaş ile İstanbulspor'un karşılaşmasına sahne oldu.
Kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, rakibini 3-1'lik skorla geçti.
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
"Lig maçıyla geri döndüm"
Ghezzal yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Çok özledim. Sahada olmaktan ötürü mutluyum. Benim için zor zamanlardı. Uzun bir sakatlık ve ameliyat sürecinden döndüm. Vücüdunuzun eski hale dönmesi için zamana ihtiyacınız olur. Lig maçıyla geri döndüm. 1 asistle skora katkı verdim. Bunlar bana özgüven veriyor. Bu akşamın tadını çıkaracağım."
"Elimden geleni yapacağım"
Başarılı oyuncu ayrıca şöyle konuştu:
"Umarım en iyi Rachid Ghezzal'ı sizlere sunabilirim. Elimden geleni yapacağım. Çok çalışacağım. Milli arada kendi seviyeme dönmek için bir fırsat. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."