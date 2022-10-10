Rachid Ghezzal, Mehmet Demirkol’un haberini yalanladı

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, yorumcu Mehmet Demirkol’un Valerien Ismael’i yönetime şikayet ettiği haberini yalanladı. Demirkol da Ghezzal’a cevap verdi.

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın koşmaya ve uzun topa dayalı oyun sistemini eleştirdi.

"Ghezzal gitti yönetimle konuştu"

Demirkol, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in transfer ettiği futbolcuların bile kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi. Demirkol, yorumunda bu konuda somut bir örnek de vererek, “Ghezzal gitti yönetimle konuştu.” dedi.

"Yalan"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu yorum üzerine siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, kendi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Cezayirli kanat oyuncusu, Mehmet Demirkol’un yorumunu üzerine “Fake” yani “Yalan” yazarak hem Türkçe hem İngilizce paylaşım yaptı.

"Tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var"

30 yaşındaki oyuncu Ghezzal, “Yalan haber!! Ben ve tüm takım arkadaşlarım hocamız, teknik ekip ve yönetim ile bir bütünüz. Hedeflerimize ulaşmak için hep beraber çok çalışıyoruz, bunu yapmak için tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

"Öyle diyorsa öyledir"

Ghezzal’ın bu açıklamasından sonra gözler Mehmet Demirkol’a çevrildi. Ünlü yorumcu da Ghezal’ın kendisini yalanlayan paylaşımına Twitter hesabından hızlı şekilde cevap verdi. Demirkol, “Öyle diyorsa öyledir. Haberimi geri çekiyorum.” diye yazdı.