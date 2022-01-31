Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Antalya kampından ayrıldığını açıkladı.

ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

İşte kulüpten yapılan duyuru:

"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."

26 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asistle oynadı. Geçen seneki performansından uzak olan Cezayirli oyuncunun, santrfor mevkisindeki futbolcularla uyumundan memnun olmadığı biliniyor.