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- Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti
Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti
Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar’a gitti. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek.
- 31.10.2022 - 18:52
- Güncelleme : 31.10.2022 - 18:56
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.
Ghezzal, kontrolden geçecek
NTV Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.
Alanyaspor maçında sakatlanmıştı
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.
Trabzonspor maçında yeniden sakatlanmıştı
Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı.
Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.
Bu sezon 5 maçta forma giyen Rachid Ghezzal, 7 karşılaşmada görev yapamadı.