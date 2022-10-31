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Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti

Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar’a gitti. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek.