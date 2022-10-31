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    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti

    Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar’a gitti. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek.
    • 31.10.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 18:56
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    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti.

    Ghezzal, kontrolden geçecek

    NTV Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.

    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar a gitti #1

    Alanyaspor maçında sakatlanmıştı

    Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti.

    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar a gitti #2

    Trabzonspor maçında yeniden sakatlanmıştı

    Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı.

    Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.

    Bu sezon 5 maçta forma giyen Rachid Ghezzal, 7 karşılaşmada görev yapamadı.

    Rachid Ghezzal, tedavi için Katar a gitti #3


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