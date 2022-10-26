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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, tedavisinin uzaması sebebiyle Ümraniyespor maçında da sahada olamayacak.
- 26.10.2022 - 09:09
- Güncelleme : 26.10.2022 - 09:21
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşayan Rachid Ghezzal'ın tedavi süreci uzadı.
Tecrübeli kanat oyuncusunun, bu hafta Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alması beklenmiyor.
Galatasaray derbisinde oynaması için çabalanıyor
Yıldız ismin tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi, başarılı ismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.