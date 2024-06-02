Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

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Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemin ardından, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın"

Cezayirli futbolcu Ghezzal yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın"