Radamel Falcao 1.5 yıl aradan sonra Ali Sami Yen'de

Galatasaray, Dünya Kupası arasında evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Radamel Falcao ise 1.5 yıl sonra Ali Sami Yen'e ayak bastı.

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşıyor.

Galatasaray kariyeri sakatlıklarla geçen Radamel Falcao, bugün oynanacak Vallecano maçıyla Ali Sami Yen Stadyumu'na geri döndü.

En son Beşiktaş maçında sahaya çıkmıştı

İspanyol ekibinde forma giyen Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla iç sahada son maçına 8 Mayıs 2021'deki Beşiktaş derbisine çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon başı İspanya'ya transfer olmuştu.

Taraftarlardan Falcao'ya yoğun ilgi

Maçın öncesinde Galatasaray taraftarı eski oyuncuları Radamel Falcao'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Kolombiyalı futbolcuyla fotoğraf çektirdi.

Aynı zamanda sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli isimi maç önünde tribünlere çağırdı. Falcao, taraftarı kırmayarak tribünlere giderek 3'lü çektirdi.