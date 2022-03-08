Radikal karar! Hangi hakemler artık maç yönetemeyecek?

TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı ve bazı isimler listede yer almadı. Bu isimleri öğrenen futbolseverler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Süper Lig'de hakem konusu uzun yıllardır süren bir tartışma ve çözüme kavuşturulmuş bir durum değil.

Hakemlerden şikayet eden kulüpler, işini her zaman iyi yaptığını savunan hakemler...

Süper Lig'in durumu hakemler konusunda bir hayli karışık olurken, son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında verilen kararlar gündem oldu.

Bu kararlar herkes tarafından tartışılırken, gözler ise Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

Bu karara göre bazı bilinen önemli hakemlerin listede yer almaması herkesi şaşırtan bir karar oldu.

Peki, Hangi hakemler artık maç yönetemeyecek? İşte tam liste

HANGİ HAKEMLER MAÇ YÖNETEMEYECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Fırat Aydınus

Bahattin Şimşek

Burak Şeker

Suat Arslanboğa

Hüseyin Göçek

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Halis Özkahya

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler: