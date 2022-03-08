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    Radikal karar! Hangi hakemler artık maç yönetemeyecek?

    TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı ve bazı isimler listede yer almadı. Bu isimleri öğrenen futbolseverler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 17:01
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    Radikal karar! Hangi hakemler artık maç yönetemeyecek?

    Süper Lig'de hakem konusu uzun yıllardır süren bir tartışma ve çözüme kavuşturulmuş bir durum değil.

    Hakemlerden şikayet eden kulüpler, işini her zaman iyi yaptığını savunan hakemler...

    Süper Lig'in durumu hakemler konusunda bir hayli karışık olurken, son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında verilen kararlar gündem oldu.

    Bu kararlar herkes tarafından tartışılırken, gözler ise Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

    Bu karara göre bazı bilinen önemli hakemlerin listede yer almaması herkesi şaşırtan bir karar oldu.

    Peki, Hangi hakemler artık maç yönetemeyecek? İşte tam liste

    HANGİ HAKEMLER MAÇ YÖNETEMEYECEK?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

    Radikal karar! Hangi hakemler artık maç yönetemeyecek? #1

    MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:

    • Cüneyt Çakır
    • Ali Palabıyık
    • Abdulkadir Bitigen
    • Fırat Aydınus
    • Bahattin Şimşek
    • Burak Şeker
    • Suat Arslanboğa
    • Hüseyin Göçek
    • Mert Güzenge
    • Tugay Kaan Numanoğlu
    • Alper Ulusoy
    • Halis Özkahya

    Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler:

    • Yaşar Kemal Uğurlu
    • Halil Umut Meler
    • Atilla Karaoğlan
    • Arda Kardeşler
    • Erkan Özdamar
    • Ümit Öztürk
    • Mete Kalkavan
    • Ali Şansalan
    • Sarper Barış Saka
    • Zorbay Küçük
    • Yasin Kol
    • Volkan Bayarslan
    • Kadir Sağlam
    • Mustafa Kürşad
    • Filiz Çağdaş Altay

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