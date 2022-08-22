Rakistsy, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u ağırladığı karşılaşmada mücadelenin 82.dakikasında Yaroslav Rakitsky, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildiği sırada Adana Demirspor'un Ukraynalı tecrübeli stoperi Yaroslav Rakitsky, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pozisyon nasıl oldu

Dakikalar 82'yi gösterdiği sırada topla caza sahası yan bölgelerinde buluşan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bileğine sert bir biçimde müdahale eden Rakitsky, VAR kontrolünün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)