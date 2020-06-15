Rami: F.Bahçe'de oynamadan para almak istemedim

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, futbol oynamak istediği için sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını söyledi.

Fenerbahçe'den Rusya'nın Soçi takımına giden Adil Rami, kulübün Instagram sayfasında bir röportaj gerçekleştirdi.

Fransız futbolcu, oynamadan para alma fikrinin kendisine yanlış geldiğini ve bu yüzden sarı-lacivertli kulüpteki sözleşmesini feshettiğini söyledi.

Tecrübeli stoperin açıklamaları şu şekilde:

"OYNAMADAN PARA ALMAK BANA UYGUN DEĞİLDİ"

"Fenerbahçe'den ayrılmayı kafama koyduktan sonra birkaç seçeneğim oldu. İlki Türkiye'de kalıp Fenerbahçe için oynamaktı. Fenerbahçe büyük bir kulüp ama kendimi orada garip hissettim. Bu seçeneği çabuk reddettim. Üç ay boyunca daha orada kalacaktım ve ben para almaya devam edecektim. Bu bana uygun bir şey değil.

Benim asıl tutkum futbol oynamak. Parayı asla önemsemedim. Harika bir kariyerim ve ispat edeceğim hiçbir şeyim yok. Ben meydan okumayı seviyorum.

Rusya'da transferin son gününde kararımı verdim. Evdeydim ve Rusya'da bir menajerle konuşuyordum. Geçmişimi umursamadığımı, sadece oynamak istediğimi söylüyordum. Bana buradan bahsetti. Transfer döneminin kapanacağını ve Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağımı sordu. Oynamak istediğimi söyledim ve hemen bir çanta hazırladım, pasaportumu aldım, vize almak için konsolosluğa gittim. İçimde bunun kaderim olduğunu hissettim."