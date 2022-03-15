Rasim Ozan Kütahyalı: Bundan sonra adı İmparaTorrent

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesi üzerine Beyaz TV'de Derin Futbol programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Barcelona zaferinden sonra, Torrent'in yeni adı İmparaTorrent'tir." dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle, 2-1'lik skorla galip çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Dominic Torrent'in başarısı, konuşulmaya başlandı.

Beyaz TV'de Derin Futbol programının daimi yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'da derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Rasim Ozan: Bundan sonra adı İmparaTorrent - Video

"BAMBAŞKA BİR TORRENT VAR"

Galatasaraylı yorumcu Kütahyalı, Torrent'in bu başarısına kendi üslubuyla övgüde bulunup, "Torrent'in oyunu oynatma gayretini görmemek imkansız. Bugün de, Barcelona maçında da, son periyotta bambaşka bir Torrent var." dedi.

"BARCELONA ZAFERİNDEN SONRA YENİ ADI İMPARATORRENT'TİR"

Torrent'e başarısından ötürü Galatasaray taraftarının yeni bir lap vereceğini söyleyen Kütahyalı, "Biraz belki erken olacak ama ben bu ruhu, bu kişiliği, bu karakteri görüyorum. Özellikle 17 Mart zaferinden sonra, yani Barcelona zaferi olduktan sonra, Galatasaray taraftarının Torrent'e vereceği yeni isim, İmparaTorrenttir." açıklamasında bulundu.