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- Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 02.11.2022 - 09:47
- Güncelleme : 02.11.2022 - 09:49
Real Madrid ile Celtic arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi F grubu son maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
İspanyol devi Real Madrid gruptan çıkmayı garantiledi ancak grup liderliği için son maçına çıkacak. Celtic ise oynadığı 5 maçta aldığı 2 puan ile Avrupa kupalarına veda edecek.
İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Real Madrid deplasmanda 3-0'lık skor ile kazanmayı başardı.
F grubunda Real Madrid 10 puan ile zirvede yer alırken Alman ekibi Leipzig 9 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Peki Real Madrid - Celtic maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri..
Real Madrid - Celtic maçı ne zaman oynanacak?
Real Madrid-Celtic maçı bugün saat 20.45'te oynanacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Maç EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.