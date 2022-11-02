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    Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Real Madrid ile Celtic'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi F grubu maçının detayları araştırılıyor. İşte Real Madrid - Celtic maçının merak edilen detayları..
    • 02.11.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:49
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    Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Real Madrid ile Celtic arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi F grubu son maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

    İspanyol devi Real Madrid gruptan çıkmayı garantiledi ancak grup liderliği için son maçına çıkacak. Celtic ise oynadığı 5 maçta aldığı 2 puan ile Avrupa kupalarına veda edecek.

    İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Real Madrid deplasmanda 3-0'lık skor ile kazanmayı başardı.

    F grubunda Real Madrid 10 puan ile zirvede yer alırken Alman ekibi Leipzig 9 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Peki Real Madrid - Celtic maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri..

    Real Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Real Madrid - Celtic maçı ne zaman oynanacak?

    Real Madrid-Celtic maçı bugün saat 20.45'te oynanacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Maç EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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