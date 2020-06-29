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    Real Madrid Laliga'da zirveye oturdu

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında olduğu Barcelona'nın 2 puan önüne geçerek lider oldu.
    • AA
    • 29.06.2020 - 02:50
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    Real Madrid Laliga'da zirveye oturdu #1

    Lig sonuncusu olup iki gün önce teknik direktör değişikliği yapan Espanyol deplasmanına giden Real Madrid, karşılaşmanın 45. dakikasında Casemiro'nun attığı golle önemli bir galibiyet aldı.

    BARCELONA PUNA KAYBETTİ

    Barcelona'nın Celta Vigo deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, liderliğini sağlamlaştırdı.

    Espanyol ise 24 puanla son sırada yer aldı.

    Real Madrid Laliga'da zirveye oturdu #2

    SON 6 HAFTA

    La Liga'da kalan 6 hafta öncesinde Real Madrid'in 71, Barcelona'nın 69, Atletico Madrid'in 58 ve Sevilla'nın 54 puanı bulunuyor.

    Ligin 33. haftasında, 30 Haziran'da Barcelona-Atletico Madrid, 2 Temmuz'da Real Madrid-Getafe maçları yapılacak.

    Real Madrid Laliga'da zirveye oturdu #3

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