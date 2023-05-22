Real Madrid'in Valencia'ya yenildiği maçta ırkçılık skandalı İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Valencia'ya 1-0 yenildi. Mücadelenin ikinci yarısında Valencia tribünlerinden bir taraftarı kendisine ırkçı söylemde bulunmakla suçlayan Vinicius Junior, 10 dakika oyunu durdurdu.

AA

Geçen hafta Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği La Liga'nın 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Valencia, konuk ettiği Real Madrid'e karşı önemli bir galibiyete imza attı.

Türk futbolcu Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de oynadığı Valencia'nın galibiyet golü 33. dakikada Diego Lopez'den geldi.

Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Ligde bu sezon 8. yenilgisini yaşayan 71 puandaki Real Madrid ise sahasında Osasuna'yı 3-0 yenen Atletico Madrid'in (72) arkasından 3'üncülüğe geriledi.

Vinicius Junior'a ırkçı hakaret maçı durdurdu

Müsabakanın en önemli anlarından biri 71. dakikada yaşandı.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu.

Oyunun durduğu sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.

Polisin tribüne giderek söz konusu taraftarı aradığı görülürken oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Vinicius Junior, Valencia'dan Hugo Duro'nun yüzüne attığı dirsek sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İspanya liginde sezon boyunca Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı olaylar daha önce de yaşanmıştı.

Ancelotti: İspanya liginde ırkçılık sorunu var

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi" ifadelerini kullandı.

Maç boyunca Vinicius Junior'a hakaret edildiğini, bunun çok üzücü olduğunu ifade eden Ancelotti, "Burası büyük takımların olduğu bir lig. Ama bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. 2023 yılındayız. Tek çözüm maçı durdurmak. Futbolda ırkçılık ile ilgili bir protokol var ama çözüm, maçı durdurup eve gitmektir" şeklinde konuştu.

Olayın ardından Vinicius Junior ile konuştuğunu anlatan 63 yaşındaki teknik adam, "Ona oynamaya devam etmek isteyip istemediğini sordum. Ona suçlunun kendisi olmadığını ve gitmemesi gerektiğini söyledim. Ama bir teknik adam için böyle bir şeyi konuşmak çok zor. Ben futbolcumu oyuna alırken ya da çıkarırken performansına göre değerlendirmek, taktik düşünmek, sadece bunu düşünmek isterim. Irkçılıktan dolayı bir futbolcumu çıkarayım diye düşünmek çok kötü" açıklamasında bulundu.

Ancelotti, Vinicius Junior'un maçın son dakikalarında rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atılmasını da değerlendirerek, "Vinicius üzgün çünkü tek istediği futbol oynamak. O pozisyonda rakibinden kurtulmaya çalışıyordu. Kızgın değildi, üzgündü. Bana göre bir ırkçılık olayında maç durdurulmalı. Deliren futbolcu değildi, stadyumdu. Irkçı hakaret yapan bir stadyumu ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı.