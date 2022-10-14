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Redmond, antrenmanlarda göz dolduruyor
Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor.
- 14.10.2022 - 10:14
Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi.
28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı.
Her geçen gün düzeliyor
Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında görev alacağı bildirildi.