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    Redmond, antrenmanlarda göz dolduruyor

    Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor.
    • 14.10.2022 - 10:14
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    Redmond, antrenmanlarda göz dolduruyor

    Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi.

    28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı.

    Her geçen gün düzeliyor

    Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında görev alacağı bildirildi.

    Redmond, antrenmanlarda göz dolduruyor #1


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