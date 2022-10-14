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Redmond, antrenmanlarda göz dolduruyor

Redmond, antrenmanlarda göz dolduruyor

Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor.