Redmond'un yeni sözleşmede düşündüğü şey para değil Beşiktaş'ta Nathan Redmond, son haftalarda gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de oldukça memnun olduğu İngiliz futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor. Girişimlerine devam eden Kartal'ın önünde tek bir engel kaldı o da hamile olan eşinin İstanbul'da kalmaya devam etmek istemesi.

Beşiktaş'ta son haftalarda performansıyla dikkat çeken yıldızı Nathan Redmond'la ilgili yeni sözleşme konusunda gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlılarıın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak, "Lig devam ederken karar vermiş değilim. Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin euro ücret alıyor. Olumlu yaklaşım gösterdi Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti. 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi. Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek. Başarılı oyuncunun yönetime "Para konusu kolay, eşimi ikna etmeniz lazım." dediği de gelen haberler arasında. Gözden Kaçmasın Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğine hamile eşi karar verecek Haberin Detayları