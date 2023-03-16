Reece James'den depremzedelere yardım çağrısı Chelsea'nin futbolcusu Reece James, TFF'nin depremzedeler adına yaptığı yardım kampanyasına destek verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili yıktı geçti.

Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi. Bu felaketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti.

"Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getirmişti. Bu kampanyaya bir destekte İngiltere'den geldi.

James, videoyla destek verdi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Reece James, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) depremzedelere destek için düzenlediği kampanyaya, videoyla destek verdi.

"Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz"

TFF'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 23 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki herkese Premier Lig'den ve Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem, birçok şehri ve hayatı yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz."

"Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız"

Federasyon ise şu ifadelerle yardım kampanyasına destek istedi:

"Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir. Suyumuz bir. Güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor."

Federasyonun kampanyasına katılmak isteyenler, "http://omuzomuza.org" adlı internet sitesinden bağış yapabilecek. "DESTEK" yazarak 8332'ye SMS atanlar da kampanyaya katılacak.