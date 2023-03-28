Resmen açıklandı! Sarı-kırmızılı takımın maçının tarihi değişti

Süper Lig’in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Kayserispor-Ümraniyespor karşılaşması pazartesi gününe alındı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Kayserispor - Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto süper Lig ve Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz."