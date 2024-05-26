Rey Manaj'dan Sivasspor taraftarına veda Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

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Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Manaj, “Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim” notunu ekledi.

Taraftarla vedalaştı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, evinde Kayserispor’u 2-1 yendi. Karşılaşma sonunda kırmızı-beyazlı takımdan ayrılacak olan golcü futbolcu Rey Manaj, tribünleri selamlayarak el salladı ve veda etti.

Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Rey Manaj, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.

Diğer yandan Manaj’a birçok kulüpten teklif geldiğini ve Sivasspor Yönetimi'nin kısa süre içerisinde futbolcu ile kararı açıklayacağı öğrenildi.

Bülent Uygun: Manaj'ı göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var

Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor’u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin “Rey Manaj maç sonu taraftarla vedalaştı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?” sorusuna Uygun, “Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Rey Manaj gerçekten topa iyi vuran ve yeteneği olan bir futbolcu. Rey Manaj’a ayrıca teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz. Zaten açıklamıştık. 15 milyon euroyu veren Manaj’ı alır demiştik.” yanıtını verdi.