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    Rezerv lig maçında Beknaz Almazbekov şov

    Galatasaray, Rezerv Lig'e de galibiyetle başladı. Sarı-Kırmızılıların genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov, maçın oyuncusu oldu.
    • 09.08.2022 - 15:17
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    Rezerv lig maçında Beknaz Almazbekov şov

    Galatasaray bu sezon yeniden oynatılmaya başlanan Rezerv Lig'e de tıpkı Süper Lig'deki gibi 3 puanla başladı.

    Antalyaspor deplasmanına çıkan Sarı-Kırmızılılar, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Galatasaray'ın golleri 20'de Atalay Babacan, 23 (pen), 34 ve 64'te Beknaz Almazbekov'dan geldi.

    Beknaz maçın yıldızı oldu

    3 gol atarak yıldızlaşan 2005 doğumlu Beknaz, Galatasaray'a 13 yaşında transfer olmuştu.

    Yakın zamanda en genç yaşta Kırgızistan Milli Takım forması giyen oyuncu olarak tarihe geçen Beknaz Almazbekov ayrıca geçen sezon Galatasaray U19 takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.

    Rezerv lig maçında Beknaz Almazbekov şov #1


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