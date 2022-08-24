Rezerv Ligi'ne Beknaz Almazbekov damgası

Galatasaray'ın 17 yaşındaki Kırgız yıldız adayı Beknaz Almazbekov, bu sezon rezerv ligde 3 maçta 4 gol, 3 asistlik performans göstererek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Beknaz Almazbekov, bu sezon sarı-kırmızılı takımın rezerv takımında adeta şov yapıyor. Genç kanat oyuncusu 3 maçta 4 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, A Takım'da da genç yıldız adayına şans vermesi bekleniyor.

Okan Buruk'un gözdesi

4 yıldır Galatasaray altyapısında bulunan ve Florya'nın geleceklerinden olan Beknaz Almazbekov, Okan Buruk'un gelmesiyle A Takım kampına dahil edildi. Yeni sezon kampının tamamında olan genç oyuncuya Okan Buruk çok güveniyor.

17 yaşında olmasına rağmen 3 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede 3 gol, 1 asist yapan Beknaz, Ümraniyespor'u 9-0 yendikleri maçta ise 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncu ayrıca Giresunspor maçında 1 asist yaptı.





21 yaş altı kontenjana dahil olacak

Beknaz Almazbekov, son 4 yıldır Galatasaray altyapısında olmasına rağmen yabancı statüde sayılıyor. Beknaz, genç yaşta Kırgızistan Milli Takımı'nda forma giydiği için TFF'nin yeni kuralına göre 21 yaş altı kontenjandan sayılacak ve sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayabilecek.



