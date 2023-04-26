Ricardo Quaresma: 1 sezon daha oynamak istiyorum Bu sezonu kulüpsüz geçiren Ricardo Quaresma, 2024 yazında futbola veda edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, 1 sezon daha futbol oynamak istediğini ve 2024 yazında futbolu bırakmak istediğini dile getirdi.

1 Temmuz 2022'de Vitoria Guimaraes'ten ayrılan ve kendine yeni kulüp bulamayan 39 yaşındaki Quaresma, "Aklımda hala futbola devam etmek var. Kendimi 1 yıl daha oynayacak durumda hissediyorum ve sonra futbola devam edeceğim." dedi.

Porto ile 40 yaşında sözleşme yenileyen eski takım arkadaşı Pepe ile ilgili gelen soruya Quaresma, "Pepe adına mutluyum. 40 yaşında ve hala herkes onun harika bir stoper olduğunu görüyor." cevabını verdi.

"Ben Porto taraftarıyım"

Portekiz'in iki büyüğünden biri olan Sporting Lizbon'da yetişip Porto'da da forma giyen Quaresma şunları söyledi: