Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlü

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Rizespor'u evinde 4-0 yenen Fenerbahçe'yi öven Rıdvan Dilmen, "Gördüğüm en iyi Fenerbahçe kadrolarından biri" yorumunda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, evinde Rizespor’u konuk etti.

Karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler, 4-0’lık skorla kazandı. TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin kadrosunu ve performansını yorumladı.

"1-2 YIL İÇERİSİNDE FORSE EDECEKLER"

Fenerbahçe kadrosunu yorumlayan Rıdvan Dilmen; ‘’Appiah ve Anelka’lı kadrodan sonra gördüğüm en güçlü kadro. Ve 3-4 seneyi forse edebilecek bir kadro. Fenerbahçe’nin 1-2 yıl içerisinde forse edeceğini, diğer kulüpler eğer çok güçlenmezlerse çok güçlü bir Fenerbahçe’nin doğru transferlerle 2-3 seneye ligde ağırlığını koyma ihtimalini yüksek görüyorum.’’ dedi.