Euro
15.3715
-1.34%
Dolar
13.681
-0.85%
Altın
783.16
-0.77%
Borsa
1.973
2.37%
Bitcoin
713.324
2.17%
BTXN Coin
46.75
-3.20%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlü

    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlü

    TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Rizespor'u evinde 4-0 yenen Fenerbahçe'yi öven Rıdvan Dilmen, "Gördüğüm en iyi Fenerbahçe kadrolarından biri" yorumunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, evinde Rizespor’u konuk etti.

    Karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler, 4-0’lık skorla kazandı. TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin kadrosunu ve performansını yorumladı.

    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe nin kadrosu çok güçlü #1

    "1-2 YIL İÇERİSİNDE FORSE EDECEKLER"

    Fenerbahçe kadrosunu yorumlayan Rıdvan Dilmen; ‘’Appiah ve Anelka’lı kadrodan sonra gördüğüm en güçlü kadro. Ve 3-4 seneyi forse edebilecek bir kadro. Fenerbahçe’nin 1-2 yıl içerisinde forse edeceğini, diğer kulüpler eğer çok güçlenmezlerse çok güçlü bir Fenerbahçe’nin doğru transferlerle 2-3 seneye ligde ağırlığını koyma ihtimalini yüksek görüyorum.’’ dedi.

    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe nin kadrosu çok güçlü #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir