Rıdvan Dilmen: Galatasaray oyundan bağımsız skor alabiliyor Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, Galatasaray'ın oyundan bağımsız skor alabildiğini söyledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

"Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyordu"

Mücadele ile ilgili Dilmen,

"Bu galibiyeti oyuncu değişiklikleri üzerinden Teknik Direktörü üzerinden okumak doğru olmaz. Sonradan oyuna giren Midtsjö maça iyi başlamasa da müthiş bir gol vuruşu yaparak takımını öne geçirdi.



Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın puan kaybedebileceğini düşündü tek maç belki de buydu. Galatasaray istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Ertaç öyle bir kaleci ki şampiyonluğun kaderini belirlemişti Malatya'dayken."

"Galatasaray'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ayıran bir özellik var"

Galatasaray'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ayıran bir özellik var. Oyundan bağımsız skor alabiliyor. Okan Buruk, Konya'da sistemden taviz verdiği için puan kaybetti. Bu maçtaki tercihleriyle Konya'daki mağlubiyeti kendine yazdığını görüyorum.

"Adekugbe yerli statüsünde olduğu için ilk 11'de yer aldığını düşünüyorum. Okan Buru, Konya'da yaptığım hatayı yapmayacağım dedi. Çok hücum oyuncusuyla maçı kazanacaksın diye bir şey yok. Konya maçında ligin son haftası gibi bütün hücum oyuncularını sahaya aldı."

açıklamalarında bulundu.