Petrol
79.68
2.36%
Euro
19.9694
0.39%
Dolar
18.7613
0.10%
Altın
1.116
-0.16%
Borsa
5420
0.00%
Bitcoin
318.193
-0.54%
BTXN Coin
7.09
-4.18%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Rıdvan Dilmen: Galatasaray yenilmiyor

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray yenilmiyor

    Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın lider olmasına rağmen oynadığı futbolun keyif vermediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 11:17
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig lideri Galatasaray, kendi evinde zorlandığı maçta Ankaragücü'nü  mağlup etti.

    Galatasaray, bu sezon aldığı 11 galibiyetin 9'unu tek farklı skorla kazandı.

    "Maçları bitirmeyi başarıyor"

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "İkinci golden sonra Galatasaray tamamen oyunu rakibe verdi. Ankaragücü sınırlı bir takım ancak bugün oynayabilecekleri maksimum oyunu oynadılar. Galatasaray maçları bitirmeyi başarıyor ancak yarın öbür gün bitiremeyebilirsiniz. Kazanan her zaman haklıdır tabii ki ancak Galatasaray'ın hatalarını da görmesi gerekiyor. Devre arasında Okan Buruk'un önde oynayın dediğine eminim, ona rağmen takım oyunu verdi." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray

    "Kötü oynasa da yenilmiyor"

    Galatasaray'ın oynadığı futbolu beğenmediğini de söyleyen Dilmen, "Hedefe giden yol meşrudur. Bu da bir özelliktir. Fenerbahçe ve Beşiktaş kötü oynarsa yeniliyor. Galatasaray yenilmiyor. Bu seneki Trabzonspor da öyle mesela. Kötü oynarlarsa yeniliyorlar." dedi.

    Galatasaray


    Konya’da zincirleme kaza: 18’i öğrenci, 19 yaralı
    3. Sayfa

    Konya’da zincirleme kaza: 18’i öğrenci, 19 yaralı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir