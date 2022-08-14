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    Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a santrfor şart

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a santrfor şart

    Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde 1-0 mağlup olduğu Giresunspor maçı sonrası konuştu.
    • 14.08.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 08:53
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    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Giresunspor maçının ardından TV 8.5 ekranlarından değerlendirmelerde bulundu.

    Deneyimli spor yorumcusu Okan Buruk'un hata yaptığını ifade ederken, "Okan Buruk bugün başından sonuna kadar yanlışlar içindeydi. Maça Gomis ile başlaması gerekirdi. Gol gelmeyince panik başladı ve hata sonucu Galatasaray yenildi. Okan Buruk, bugün maça daldı ve şuursuz değişikliklere gitti." şeklinde görüş bildirdi.

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray a santrfor şart #1

    "Mertens zorunlu değildi"

    Seyircinin isteğiyle Mertens'in oyuna girmesini gereksiz bulan Dilmen, "Bugün Mertens'i oynatmak zorunda değilsiniz. Ancak sırf taraftar istiyor diye oyuna sokmak zorunda kaldınız. Çabaladı ancak çok fazla hücum oyuncuyla birlikte oynadığı için kendisine yer bulamadı zaten oyuncu." dedi.

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray a santrfor şart #2

    "Seferovic'ten daha bir santrfor lazım"

    Seferovic'in yeterli olmadığını da söyleyen Rıdvan Hoca, "Midtsjö, Oliveira ve Torreira'dan ancak ikisini ayna anda oynatabilirsiniz. Planlamada 1 oyuncu fazla, Avrupa'da da yoksunuz. Bunlar ciddi maliyetle gelen oyuncular. Galatasaray'ın Seferovic ve Gomis'den daha iyi bir forvete ihtiyacı var. Daha da önemlisi 10.5 oynayabilecek Necati Ateş gibi bir oyuncu gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray a santrfor şart #3

    "Oliveira hemen gitmeli"

    Rıdvan Dilmen'in diğer öne çıkan sözleri şu şekilde:

    "Galatasaray'dan bir futbolcu göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem. Sergio Oliveira'nın oyundan çıkarken yüzünün aldığı ifadeyi gördünüz mü? Kulübede oturacağı zamanlar olacak. Çok zorlanacak Galatasaray bu rotasyonu yönetirken."

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray a santrfor şart #4

    "Fenerbahçe'ye Pedro tipi forvet şart"

    "Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin aldığı Joao Pedro tipi bir oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olması için yönetimin ve teknik ekibin oturup konuşması gerekiyor. Geçen hafta kazandı ancak 1 puan alsa bile iyiydi o oyunla."

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray a santrfor şart #5

    "Hakem sahanın en iyisiydi"

    "Maçın en iyisi kim dersen, tartışmasız hakem Kadir Sağlam'ı söylerim. Çok beğendim bugünkü performansını."

    Rıdvan Dilmen: Galatasaray a santrfor şart #6


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