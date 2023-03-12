Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'la ilgili sert konuştu. "Jesus bazen saçmalıyor." Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Dilmen açıklamasında, "Teknik olarak bazen Jesus'un saçmaladığını da görebiliyorum. Mesela Crespo orta sahada sol iç oynamaz, yerine giren Rossi hiç oynamaz. Oyun devamındaki değişiklikleri pek sağlıklı değildi hocanın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak tur şansını zora soktu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Mağlubiyeti ne oyunculara ne de Jesus'a ihale etmemek lazım"

Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında iyi bir oyun oynadığını söyleyen Dilmen,

"Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında mağlup olmasını ne oyunculara ne de Jesus'a ihale etmemek lazım. Sevilla deplasmanında daha fazla pozisyon bulamazsınız ve daha az pozisyon da veremezsiniz. Kaldı ki Sevilla'nın ilk golünün iptal edilmesi gerekiyor, pozisyon öncesi İrfan'a faul var."

ifadelerini kullandı.

"Jesus bazen saçmalıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bazı tercihlerini eleştiren Dilmen,

"Teknik olarak bazen Jesus'un saçmaladığını da görebiliyorum. Mesela Crespo orta sahada sol iç oynamaz, yerine giren Rossi hiç oynamaz. Oyun devamındaki değişiklikleri pek sağlıklı değildi hocanın."

dedi.

"Jesus'u şu an başarısız olarak nitelendiremem"

Jorge Jesus'un Brezilya basınına yansıyan, "Türkiye çok soğuk bir yer ve alışmakta güçlük çektim. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz." sözlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen,

"Jesus'un basına sızan demeçleri doğruysa çok sağlıksız açıklamalar olmuş. Jesus'u şu an başarısız olarak nitelendiremem, ligde yarış devam ediyor, Avrupa'dan henüz elenmiş değil ancak çok gereksiz bir açıklama olmuş."

diyerek sözlerini noktaladı.