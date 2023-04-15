Rıdvan Dilmen: Nelsson'un maçı kartsız bitirmesi rezaletti Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 6 golle 3 puanı aldığı maçı ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 yendiği maçın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli yorumcunun söylediklerinden bazı konu başlıkları:

"Galatasaray'ın istediği oyun bu"

"Galatasaray için 8 maç kaldı. Bu maçın Galatasaray için kolay geçeceğini düşünüyordum. Fenerbahçe maçını izledikten sonra bu karara vardım. Galatasaray açık oynayan takımı özellikle iç sahada ister. Kaliteli oyunculara sahip olduğu için bu avantajdır. Hiç zorlanmadı desek doğru olur. 10 kişi Okan Hoca artık Alanyaspor maçını kafasında başlatmıştır."

"Fenerbahçe puan kaybederse..."

Mauro Icardi ile Okan hoca kesinlikle konuşmuştur beni çıkarma diye. Emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kadro kalitesi de çok iyi. Henüz rakipleri oynamadı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına gidiyor. Onlar için kolay değil. Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray şampiyondur diyebiliriz. İş artık matematiksel anlamda bitmemiş olur.

"Abuk subuk goller kaçtı"

"Kayserispor'un oyunu iyi diyoruz ama dikkat etmesi gerekirdi. Büyük takımlara karşı bu şekilde oynanmaz. Hocalarda bazen ego oluyor. Ders çalışırsın. Çalışkan da bir teknik adam ama ilk 2 golü kontrataktan yiyorsunuz. Böyle bir lükse sahip değilsiniz. Abuk subuk goller kaçtı. Çift haneli skora gidebilirdi. Ne kadar verimli bir takım olursanız olun böyle bir ilk gol yememeniz lazım. Kayserispor'un kalecisi sıfır hatayla oynadı. Yediği gollerde suçu yoktu. Maçın en iyisi kaleciydi."

"Boey, Arsenal'in sağ beki gibi"

"Galatasaray, Avrupa'da gözden çıkarılan oyuncuların peşine düştü. Boey dediğimiz oyuncu U19'da oynuyordu. Hazırlık kampına gitmedi. Oyuncuyu Romanya'ya göndermek istiyorlardı. Oyuncunun çabukluğu ve sürati var. Mecburiyetten dolayı bu hatadan döndü Galatasaray. Arsenal'in sağ bekine benzer bir oyuncu."

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"Nelsson'un maçı kartsız bitirmesi rezalet"

"Galatasaray sadece kazanmakla kalmıyor. Rakiplerini de son derece demoralize ediyor. Türkiye'de hakemler ile ilgili çok enteresan şeyler oldu. Maçı o kadar berbat yönetti ki... Nelsson'un bu maçı kartsız bitirmesi hakemler adına rezaletti. Verdiği penaltıda o kadar çaylakça bir hareket yaptı ki normal bir hakem bu hatayı yapmaz. Maç 3-0 Torreira faul falan yapmadı. Rakip lehine faul verdi."

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