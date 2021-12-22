Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan takımları değerlendiren Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ederek, "En fazla bizi mahçup eder" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederken, Galatasaray ise Adana Demispor'a 2-0 yenildi.

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ve Galatasaray'ın maçlarını yorumladı. Dört büyüklerin Süper Lig'deki performanslarını değerlendirdi.

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN"

Trabzonspor'un rakiplerine fark attığına vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun. En fazla bizi mahcup ederler. Bu saatten sonra kaybederlerse kendi kabahatleri." dedi.

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun - VİDEO

TRABZONSPOR HEPSİNE 'BAY BAY' DEDİ, FORSE ETTİ

Beşiktaş'ın Türkiye'de futbol oynamayamadığı yorumunda bulunan Dilmen, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forse etti. Rotasyon da rotasyon dahi güle güle." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN İŞİ ÇOK ZOR"

Galatasaray'ın kadrosunun genç olması nedeniyle rotasyon yapılmasının doğru olmadığını ve olmayacağını ifade eden Dilmen, "Galatasaray'ın işi bu saatten sonra çok zor. Oyuncuları motive etmek kolay olmayacaktır."yorumunda bulundu.