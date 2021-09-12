Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü

Beşiktaş-Yeni Malatya maçını yorumlayan Dilmen, ""Batshuayi'yi hiç rölantide gördünüz mü? Hep sprint atıyor oyuncu. Gol canavarı bir adam" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında değerlendirmelerde bulundu.

"GÜLE OYNAYA KAZANDI"

"Dortmund maçı zor maç olacak. Beşiktaş'ın geçen sezon ilk 13'ü vardı. 20 kişilik, alternatifli kadroyu bu sene yaptılar. Beşiktaş, güle oynaya diyebileceğimiz bir galibiyet aldı."





"ANADOLU TAKIMLARI GÜÇSÜZLEŞTİ"

"Anadolu takımları kuvvetleniyor, büyükler geri geliyor derken Anadolu takımlarında bir düşüş görüyorum ben. Vodafone Park'a geldiğiniz zaman ilk 10-15 dakikaya dikkat edin. Bunları diğer büyük takımların iç saha maçlarında da göreceğiz."

"TEIXEIRA YETENEĞİYLE GOL ATTI"

"Ben Teixeira'nın hazır olmadığını sadece yeteneğiyle gol attığını söylemiştim. Bana göre Türkiye'nin santrfor konusunda en isabetli transferini yapan kulüp Beşiktaş. Şimdi de en iyisini buldular. Çok atlet ve çok hazır. Oyuncuların coşku ve istek problemi yok."





"N'SAKALA'YI BEKLİYORUM"

"Bu 8+'lar olduğu için de Sergen Yalçın'ın çok daha fazla rotasyona kafasını yorması lazım. Ben Rıdvan'ı bugün çok beğendim, başarılı buldum. Avrupa maçında N'Sakala'yı bekliyorum. Atlet bir rakiple oynayacaklar çünkü."

"NECİP'İN NE İŞİ VAR DENİYOR"

"Tam 17 yıldır 'Bu Necip'in ne işi var' deniyor, Bilic'inden Sergen Yalçın'ına, Rıza Çalımbay'ına herkes oynatıyor. 'Çok iyiydin Necipciğim, çarşamba otur.' deniyordu, hiç de problem yoktu."





"RAHAT BİR GALİBİYET"

"İlk yarıda atılan gollerle Beşiktaş çok rahat bir galibiyet aldı. 65-70'ten sonra Sergen Hoca, Dortmund'u düşünmeye başladı. Vida, Dortmund'a karşı oynayabilir diye düşünüyorum. Teixeira'nın düzelse de oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuyu kaybedebilirsiniz."

"BATSHUAYI HEP SPRINT ATIYOR"

"Batshuayi'yi hiç rölantide gördünüz mü? Hep sprint atıyor oyuncu. Gol canavarı bir adam. Öyle bir arzuyla oynuyor ki Sergen Yalçın da bunu gördü, çıkarmıyor. 2 maçta en az 7 kez 3. gol gibi pozisyonları kovaladı ve burada attı. Batshuayi kolay kolay rotasyona takılmaz. Sürat önemli ama onda devamlılık da var."





"JOSEF TEK OYNAYACAK"

"Sergen Yalçın bugün beklerken düşünmeden içeri atabileceği bir oyuncusu var. Geçen sene olsa hadi kolaysa oyna. Hele ki Bundesliga'dan bir takımla. Bence Josef tek oynayacak savunma önünde."

"DORTMUND'U YENERİZ DÜŞÜNCESİ OLACAK TAKIMDA"

"Pjanic ve Atiba yan yana oynayabilir. Hoca, Dortmund'u izleyecek. Sağlıklı dahi olsa Beşiktaş'ta forvet arkasındaki 4'lüyle çıkmazdım sahaya ben. Benim tanıdığım Sergen Yalçın, bugünkü felsefeyle Dortmund'a çıkacak. Dortmund'u yeneriz biz düşüncesi olacak takımda."