Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri

Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Antalyaspor karşılaşmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın top rakipteyken ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir planının olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlıların oyununu değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da eleştirilerde bulundu.

''TOP RAKİPTEYKEN PLAN YAPMAMIŞ''

Karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında mücadele hakkında görüşlerini bildiren Dilmen, ''Sergen Yalçın top rakipteyken plan yapmamış. Zaten yapmıyor. Takımındaki herkese oynayın diyor. Bir de rakipteyken oyun var. Yarıştan koptuktan sonra, bir de seyircisiz olduktan sonra oyun ve sezondan kopuyorsunuz. Ben kalan maçlarda da artık bu anlamda disiplin beklemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

''BİR ARA HALI SAHA MAÇINA DÖNDÜ''

Beşiktaş'ın maç içinde bir dönem çok fazla pozisyon bulduğunu da dile getiren Dilmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Atiba şimdi önde oynayan bir oyuncu oldu. Antalyaspor çok hücumculu oynamasına rağmen Beşiktaş çıkabildi rahatça. Çok fazla pozisyon buldu Beşiktaş. Maç bir ara bildiğin halı saha maçına döndü. Maç içinde bütün hücumcuları çıkarıp yenilerini aldı Sergen hoca. Antalyaspor kalecisi ve stoperleri ile çok mücadele ettiği için kazandı.''