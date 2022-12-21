Türk futbolunun efsane isimleri Rıdvan Dilmen, Süper Lig şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen, açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan FIFA Dünya Kupası hakkında görüşlerini dile getirerek, "Gönlümde Messi'nin şampiyon olması vardı ve gerçekleşti. Suudi Arabistan yenilgisinin olduğu gün şampiyon oldular aslında. Dünya Kupası'nın yıldızı Collina'dır. Direkt kırmızı karttan sadece Galler kalecisi atıldı onun dışında direkt kırmızı kart yoktu. Hakemlere 'oyuncuları sahada tutmaya çalışın' demişler. Bizim ligimizden ayak ayağa geliyor hemen kart veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk favorisi VİDEO



"Fenerbahçe'yi favori olarak görüyorum"

AA'nın haberine göre; Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 1.5 ay verildiğini de hatırlatan Dilmen, "İlk defa böyle bir ara oldu. En fazla rahatsız olan takım Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor içinse ara iyi oldu. Ben ligde şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Saha dışı şartlar ne olur bilemiyorum ama mayıs ayında birkaç takım yarışın içinde olur. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama 'kesin olur' diyemem, favori olarak görüyorum." diye konuştu.