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    Rıdvan Yılmaz: Türkiye'ye dönmem

    Rıdvan Yılmaz: Türkiye'ye dönmem

    Adı Beşiktaş ve ezeli rakipleriyle anılan Milli sol bek Rıdvan Yılmaz, iddialara noktayı koydu.
    • 24.11.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:47
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    Yaz transfer döneminde bonuslar dahil 6.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı yeniden Türk takımlarıyla anılmaya başlanmıştı.

    İskoçya'da yeteri kadar şans bulamayan 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'ın devre arasında girişimde bulunacağı, sol beke takviyeyi gündemine alan Beşiktaş'ın da eski oyuncusunu yarım sezon kiralayabileceği konuşuluyordu. Ancak genç oyuncunun ajandasında geri dönmek yok.

    Rıdvan Yılmaz: Türkiye ye dönmem #1

    Hayalinin peşinden gidecek

    Avrupa hayalini gerçekleştiren ve peşinden gitmekte kararlı olan Rıdvan, planlamasını da buna göre yaptı.

    Milli futbolcunun çıkan haberler sonrası yakın çevresine, "En az 28-29 yaşına kadar Avrupa'da üst seviye liglerde oynayıp kendimi göstermek istiyorum, geri dönmeye niyetim yok." dediği kaydedildi. Rıdvan, bu sözleriyle Türkiye'ye dönüş kapılarını kapattı.

    Rıdvan Yılmaz: Türkiye ye dönmem #2

    Beyaz sayfa açacak

    Sakatlığı bulunan genç sol bek, öncesinde 11'de çıktığı Dundee United maçında iyi performans sergilemiş ve İskoç basınından da olumlu tepkiler almıştı.

    Uyluk bölgesinde problem yaşayan ve mini bir operasyon geçiren Rıdvan'ın ocak ayında sahalara dönebileceği kaydedildi.

    21 yaşındaki futbolcunun, teknik adam değişikliğine giden Rangers'ta takımın başına geçecek yeni hocasından formayı kaparak beyaz sayfa açmak istediği belirtildi.

    Rıdvan Yılmaz: Türkiye ye dönmem #3

    İngiltere'de hasret giderdiler

    Beşiktaş altyapısında uzun yıllar birlikte vakit geçiren ve A Takım'da yine şampiyonluklarda yan yana olan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, İngiltere'de buluştu. Takıma verilen 9 günlük izinde Rıdvan'ın daveti üzerine Ada'ya giden siyah-beyazlı ekibin genç kalecisi Ersin, yakın dostuyla hasret giderdi.


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