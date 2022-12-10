Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması

İskoçya'nın Rangers kulübünde forma giyen ve son günlerde Türkiye'ye geri döneceği konuşulan Rıdvan Yılmaz için menajeri açıklamada bulundu. Menajeri, Rıdvan'ın Rangers'ta kalacağını söyledi.

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması geldi.

Türkiye'ye geri döneceği haberleri çıkan milli futbolcu için menajeri Necdet Ergezen yaptığı açıklamada oyuncusunun Rangers'tan ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi.

"Kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti yok"

İskoç basınına konuşan Ergezen, "Rıdvan Yılmaz, Rangers'ın oyuncusu ve kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti yok. Ayrılmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok ve hiçbir şey okumadım." dedi.

"Sakatlıklar bu işin bir parçası ve Rıdvan geri dönecek"

21 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıklara da dikkat çeken Necdet Ergezen, "Sakatlıklar bu işin bir parçası ve Rıdvan geri dönecek. Kulübü seviyor, kulüp de onu seviyor." diye konuştu.

Rangers ile 7 maçta forma giydi

Sakatlıklardan dolayı az forma şansı bulan milli futbolcu, biri Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere Rangers'ta toplam 7 maçta sahaya çıktı.

Rıdvan Yılmaz'ın adı son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.