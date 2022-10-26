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    Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile anılmam gayet normal

    Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Çalımbay," Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Adımızın gündeme gelmesi gayet normal" dedi.
    • 26.10.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:10
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    Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile anılmam gayet normal

    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Cluj ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    Sivasspor'un tecrübeli hocası Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirmediklerini dile getidi.

    "Maalesef şehirde bu hava yok"

    Cluj ile oynayacakları maçı değerlendiren Çalımbay, "Bugüne gelene kadar Avrupa'da iyi bir şekilde getirdik. Sahamızdaki maçları kazansak gruptan çıkmış olurduk. Deplasmanda 2 galibiyet almak her açıdan mükemmeldi. Bu maç bizim için final maçı. Her şeyin farkındayız. Üzüldüğüm şey, şehirde böyle bir hava yok. Güzel bir hava yaratıp bu maçı kazanmamız lazım. Maalesef şehirde bu hava yok.

    Tek amacımız bu maçı kazanmak. Kolay olmayacağını biliyoruz. Cluj, Slavia Prag'ı iki maçta da yendi. Çok tehlikeli bir takım. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Berabere biterse son maça kalacak. O maça bırakmak istemiyoruz. Kendi ülkemizde iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapılacak." dedi.

    Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile anılmam gayet normal #1

    "Tek hedefimiz kazanmak"

    Deplasmanda 2 galibiyet alıp evlerinde kazanamamaları üzerine başarılı teknik adam, "Kendi sahamızda oynadığımız Avrupa maçlarının hepsinde çok iyi oynadık, goller attık ama beklemediğimiz goller yedik. 3-3'ü yakalayıp 4'üncüyü ararken kötü bir gol yedik. O da bir şans. Yapacak bir şey yok. 5 dakika daha olsa biz o maçı da çevirdik. Cluj takımını da yendik ama orada çok zorlandık.

    Sıkıntılı bir maçtı. Cluj bize orada çok yardım etti kulüp olarak. Deplasmanda aldığımız galibiyetler bizi buraya getirdi. Elimizde büyük bir fırsat var. Rakip ters bir takım. Bizim bu maçta defans yapacaklar. Fizik üstünlükleri falan çok iyi. Uzun top ve kontratak oynuyorlar. Tek hedefimiz kazanmak..." açıklamasını yaptı.

    Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile anılmam gayet normal #2

    "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı"

    Beşiktaş iddialarıyla ilgili gelen soruya Çalımbay, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak, yorum yapmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi bence gayet normal.

    Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışız, şampiyonluklar yaşamışız, kaptanlık yapmışız. Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Anılması, konuşulması gayet normal." cevabını verdi.

    Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile anılmam gayet normal #3


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