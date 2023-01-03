Rıza Çalımbay: Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonun yayınlanması üzerine, "Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık! Göz göre göre puanımız gidiyor" dedi.

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasındaki tartışılan pozisyonun VAR kararlarını açıkladı.

İki ekip arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında, Ulvestad golü bulmuştu. VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Erkan Özdamar, pozisyonu uzun bir süre izledikten sonra gol kararını iptal etmişti.

Federasyon, maçı yöneten Erkan Özdamar'ın önemli hatalar yaptığını açıkladı.

"Bunları konuşmaya bile gerek yok"

Konuya dair Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bu pozisyonların konuşulmaması gerektiği söyleyen Çalımbay, "VAR kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Biz bile kenarda gördük! Muslera içerde, Nelsson direği tutuyor! Bunları konuşmaya bile gerek yok!" dedi.

"Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık"

Sivasspor'a haksızlık yapıldığını belirten Rıza Çalımbay, "Bir bilen varsa, açıklasın dedik. En az 50 kişi baktı ve bir tane bir şey bulamadılar. Yine bakıyorlar, yok burada işte yok! Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık! Göz göre göre puanımız gidiyor! Başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.