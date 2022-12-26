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    Rıza Çalımbay: Galatasaray karşısında dikkatli olacağız

    Kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, puan almak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:40
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    Rıza Çalımbay: Galatasaray karşısında dikkatli olacağız

    Süper Lig'de kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktardı.

    "Puana ihtiyacımız var"

    Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Ligde iyi bir konuma gelmemiz için puana ihtiyacımız var. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi bir kadroları var. Dikkatli olacağız. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız son zamanlarda taraftar. İnşallah bu maçta iyi bir taraftarla beraber, iyi bir puanla ayrılmak tek düşüncemiz." dedi.

    Sivasspor ile Galatasaray, 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

    Rıza Çalımbay: Galatasaray karşısında dikkatli olacağız #1


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