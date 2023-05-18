Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı bizim için önemli

DHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirerek başlayan Rıza Çalımbay, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak 15'inci dakikadan sonra çok iyi oynadıklarını söyledi.

Özellikle ikinci yarıda çok pozisyon yakaladıklarını kaydeden Çalımbay, şu şekilde konuştu:

Ligin sonuna yaklaştıklarını belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Son 4 maçımız kaldı. Bunların hepsi de kritik maçlar. Çok iyi takımlarla oynayacağız. Bunların hepsinden önemli olan bir şey var o da taraftar. Bizim taraftara ihtiyacımız var. Niçin böyle yapıyorlar? ben anlamıyorum. Takımda kriz varsa, bu krize en büyük çare taraftardır. Stadı doldurmak lazım. Bu takım çok şeyi hak ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarına gitti, Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. Bir sürü şey yaptı bu takım. Taraftarın, gücünü göstereceği maçlar bunlar. Onların mutlaka bizim yanımızda olması gerekiyor. Kötü günler görmek istemiyorsak, hep beraber olmamız gerekiyor. Tek yapacakları şey bize destek. Onun dışında başka şey beklemiyoruz. Bu takım iyi şeyler başardı, yine de başaracak."