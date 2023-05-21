Rıza Çalımbay: Galatasaray mükemmel bir hava yakalamış Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay düşüncelerini paylaştı.



"Hem bireysel hata hem de bariz savunma hatalarından çok gol yedik bu sene"

Çalımbay şöyle dedi:



"Bunun mazereti yok. Eksiklerimiz çoktu, onları söylemeye gerek yok. Bizim için çok önemli maçlar vardı. 7 tane oyuncumuz kart sınırındaydı. Onları oynatmadık. Avrupa Kupaları olsun, Türkiye Kupası olsun iyi gittik ama ligde biraz sıkıntılar yaşadık. Ama o da doğal. Kalan maçları çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe ile yarı final maçı oynayacağız. Bunun gibi zor bir maç olacak, belki daha zor bir maç. Diğer arkadaşların hepsini oynatacağız. İyi bir şekilde ayrılmak isterdik ama hem bireysel hata hem de bariz savunma hatalarından çok gol yedik bu sene. Maçın başında öyle bir gol yediğinizde üzülüyorsunuz. Bu sene sıkıntılar yaşadık, Avrupa'ya gittiğimizden dolayı. Eğer Avrupa'ya gitmesek belki şu an 5.6. sıradaydık. Ama çok güze bir şeydi Avrupa'ya gitmek. Bunlara katlanacağız. Kalan 2 maça ve Fenerbahçe maça tam kadro çıkacağız ve inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz."

Rıza Çalımbay, takımın yorgunluğu olup olmadığı yönünde gelen soruyu ise,

"Bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı, Türkiye'nin de öyle. Federasyona da bir şey diyemeyiz. 2-3 gün önce maç oynadık, şimdi burada oynadık. Yorgunluk tabii oluyor, olması da normal. Bu da bize sıkıntılar yaratıyor." diye yanıtladı.

"Galatasaray mükemmel bir hava yakalamış"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek şu cümleleri kurdu:



"Maç istediğimiz gibi bitmedi. Karşımızdaki takım gerçekten mükemmel bir hava yakalamış, taraftarlarıyla bütünleşmiş. Zaten bu bütünleşme olduğu zaman da çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar da güzel bir form yakaladılar. Biz maça bayağı bir eksik geldik. Onun için de sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı tam adapte olamadık. Galatasaray baskı kurdu ve golü de attı. Ama ikinci yarıya başladığımızda gayet iyi şekilde değişikliklerimizi de yaptık. Ancak yine çok kolay bir gol yedik. Dediğim gibi istediğimiz gibi bir şekilde maçı bitiremedik."

"Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık"

Bu sezon üç kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Çalımbay şunları söyledi:

"Üç sene üst üste hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nı bir arada götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman ya da sakatlıklardan büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıyı Galatasaray maçında da bekliyorduk. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızı korumaya çalıştık. Biz ligde rahat olsaydık bu maç böyle bitmezdi. Daha değişik bir maç olurdu."

"Bizim takım, Avrupa'nın en yaşlı takımı"

Rıza Çalımbay, Anadolu'dan üst üste üç kez Avrupa kupalarına katılan tek takım olduklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Bütçe olarak çok zayıfız. Belki Galatasaray'ın aldığı bir oyuncuyla bizim bütün takımı yaparsınız. Bir de bizim takım, Avrupa'nın en yaşlı takımı. Üç kulvarda bir arada yarıştığınızda mutlaka bir şeyler çıkıyor. Sakatlıklar çıkıyor, yorgunluklar çıkıyor. Geniş bir kadromuz da yok. Bu sene çok büyük şanssızlık yaşadık. İnşallah onu da telafi edeceğiz. Kupada bir, ligde de kalan iki maçımız var."

Tecrübeli teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Ben kendim de Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas'a güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğimiz şeyler olmazsa devam etmek bence doğru olmaz." cevabını verdi.