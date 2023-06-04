Rıza Çalımbay: Genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor karşılaşması hakkında, "Az oynayan ve genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz" dedi.

AA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin son haftasında oynayacakları Kayserispor maçında genç oyunculara şans vermeyi planladıklarını ifade etti

Çalımbay, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, değişik bir sezon geçirdiklerini anlattı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige ara verildiğine ve takımların istediği formu yakalayamadığına dikkati çeken Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi bir form yakalıyoruz, bir anda ara oluyor. Kuvvetli takımlarla hazırlık maçı yapma şansımız da olmadı. Sıkıntılı geçen bir sezon oldu."

"Çok güzel oynadık ve çok güzel şeyler yaptık"

Özellikle Avrupa'ya giden takımların hemen hemen hepsinin ligde sıkıntı yaşadığını, Sivasspor'un da o takımlardan birisi olduğunu vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde sonlara doğru oynadığımız Konyaspor maçı çok önemliydi, bu maçta takımımla gurur duydum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan oynadılar. Çok güzel oynadık ve çok güzel şeyler yaptık, bu sezonu da böyle bitirdik."

"Az oynayan ve genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz"

Çalımbay, 4 yıl boyunca görev yaptığı kırmızı-beyazlı ekipte güzel başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: