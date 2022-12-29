Rıza Çalımbay: Golün neden iptal edildiğini açıklasınlar

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının sonunda,"Öyle bir gol iptali yok. Kabul etmiyorum. Onun için rica ediyorum, bunu bana anlatsınlar." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşma sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, değerlendirmelerde bulundu.

"Maçın en kötü hakkı beraberlikti"

Rıza Çalımbay, "Gerçekten iyi mücadele ettik. Sahada biraz sıkıntı vardı. Bir hastalıktan dolayı zemin istediğimiz gibi değildi. İki takım için de zor bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapmadık ama mücadeleden vazgeçmedik. İkinci yarıda taktik değişiklik yaptık ve golü bulduk. İyi gidiyordu. Son yediğimiz gol bize yakışmadı. 40 metreden gelen pasın golle sonuçlanması kötü bir şey. Maçın en kötü hakkı beraberlikti." ifadelerinde bulundu.

"Bizim sayılmayan golde ne vardı onu çözemedik?"

Çalımbay, "Yalnız ben bir şeye üzüldüm. Bizim sayılmayan golde ne vardı onu çözemedik? Bunu gerçekten merak ediyorum. Kuralı bizden daha iyi bilen biri aydınlatsa bizleri çok iyi olur. Öyle bir gol iptali yok. Kabul etmiyorum. Onun için rica ediyorum, bunu bana anlatsınlar. Neden iptal edildiğini açıklasınlar. Çok üzüldük. Biraz gergin bir maç oldu. Ama mücadele açısından iyi bir lig maçı oldu. İki takım da kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdi." dedi.