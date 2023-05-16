Rıza Çalımbay: Hakem Ali Şansalan'a tepkimiz, kartlar nedeniyle

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay 90 dakikanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Gelecek hafta Galatasaray'la Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekipte deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Ali Şansalan'a tepkimiz, kartlar nedeniyle! Hemen lap diye kartları gösterdi. 10 oyuncumuz sınırdaydı, gereksiz kartlar vardı. Sıkıntılı bir maç yönetti. 3 oyuncumuz Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü, yapacak bir şey yok. İki sakat futbolcumuz var. Galatasaray maçına çok büyük eksiklerle çıkacağız."