Rıza Çalımbay: Hakem hatalarından her sene 6-7 puanımız gidiyor

AA

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, her sezon hakem hatalarına maruz kalan bir takım olduklarını savundu.

Çalımbay, AA muhabirine, ligde kalan haftalarda birçok takımın kritik maçlar oynayacağını belirtti.

Ligin üstündeki ve altındaki takımların telafisi olmayan maçlara çıkacağını vurgulayan Çalımbay, şunları dedi:

Kırmızı-beyazlı ekibi kalan haftalarda ligde ve kupada zorlu maçların beklediğini anlatan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de geride kalan hafta Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldukları maçta hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Mustapha Yatabare'nin kırmızı kart görmesinin maçın kaderini değiştirdiğini belirten Çalımbay, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini, her sezon hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hakem hatalarından her sene 6-7 puanımız gidiyor. Bu sene de öyle. Golümüzü bile saymadılar, iptal nedenini bulamadılar. Bizim puanımız geçti gitti ve hiç kimse üstünde durmadı. Bir kere taraftar ve yönetimin mutlaka takıma sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bunlar her zaman başımıza geliyor. Bundan önce de yapıldı. 10 maç cezası olan oyuncunun cezasını bitiriyorlar ve bize karşı oynuyor, 2 gol atıyor. Onun için burada böyle şeyleri çok yaşadık. Sivas, gerek deplasmana gelen oyuncular gerekse takımlar için güzel bir yer. Hakem ve oyuncu arkadaşlarımız kötü bir şekilde Sivas'tan ayrılmıyor. İyi bir yer olduğu için hakemler için de kolay. Hata yapsalar bile bir şey olmuyor. 'Nasıl olsa Sivas, sesi de çıkmıyor' diyorlar. Eğer bize yapılanı 'Dört Büyükler'den birine yapsınlar, hakemlik hayatları biter."