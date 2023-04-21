Rıza Çalımbay: Hedef varsa devam edebilirim Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından ayrılık iddialarıyla ilgili, "Dördüncü yılım oluyor burada. Hedef varsa devam edebilirim" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Trabzonspor 1-0 öne geçse de sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Samu Saiz, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve uzatma dakikalarında Jordy Caicedo attı. Trabzonspor'un tek golü 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Bu gollü mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyeti değerlendirdi.

"Bizim için bu maç çok önemliydi"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, şunları söyledi:

"Oyuna iyi başladık. İyi oynarken de gol yedik. Oyundan kopmadık ve karşılık verdik. Trabzonspor 10 kişi kaldığında bir avantaj oldu ve bunu iyi kullandık. 4 gol attık ve daha fazlasını atabilirdik. Bizim için bu maç çok önemliydi. Mutlaka buradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu. İyi bir maç kazandık. Bizim için çok ihtiyaç olan bir zamandı ve maçı kazandık."

"Tribünlerin dolması gerekiyordu"

İç sahadaki maçlarda tribünlerin daha çok dolması gerektiğini belirten Rıza Çalımbay, şu açıklamada bulundu:

"Burada 7 yılım oldu öncesiyle beraber. Biz o kadar çok maç oynadık ki herkesten önce sezonu açtık. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Türkiye Kupası'nı aldık. Bunun değerini bilmiyorlar. Tribünlerin dolması gerekiyordu. Bu takım en iyi şeyleri hak etti. Sıkıntılar yaşansa bile bu takım saygıyı hak ediyor. Oyuncularıma her şey için teşekkür ediyorum. Harika işler yaptık. Güzel şeyler yapıp görevimizi bırakacağım. Kalan maçlarda taraftarlarımızı bekliyorum. Antalyaspor'la oynayacağımız maçın ardından Fenerbahçe'yle karşılaşacağız arka arkaya. Avrupa'ya giderken ligde sıkıntılar yaşayabiliriz. Türkiye'nin en yaşlı takımız. Şu ana kadar iyi getirdik. Önümüzdeki maçlardan 3-4'ünü kazanabilirsek daha rahat ederiz. Her şeye rağmen güzel şeyler çizdik."

"Güzel ve tatlı bir şekilde bırakmak gerekiyor"

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı: