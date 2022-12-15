Rıza Çalımbay isyan etti

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, apartman görevlisi babası hakkında söylemlerde bulunan yorumcuya tepki gösterdi.

Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampını tamamladı.

Kampın verimli geçtiğini belirten Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, lige hazır olduklarını belirtti.

"Burası benim memleketim"

"Futbolda dün yok bugün var" diye Rıza Çalımbay, "Sivas’ta kupayı kazandık. Çok güzel duygular yaşandı. Tarihi bir başarı var ortada sonuçta. Ancak bazı şeyler çok çabuk unutuluyor. Tarih yazmış takım yeni sezonda yuhlanırsa olmaz. Bu benim Sivas’ta 7. senem teknik direktör olarak. Ben başkaları gibi değilim. Burası benim memleketim. Ben burada başarılı olmak zorundayım. Alnımın akıyla ayrılırım buradan. Sezon başında da bir açıklamam olmuştu, ‘Sezon sonunda ayrılabilirim’ diye. Bu açıklama aslında takıma gösterilen tepkiye karşı söylediğim bir şeydi. 3 sene Avrupa oynayan, kupa kaldıran takıma destek verilir. Bu başarı ödüllendirilmeli.” ifadelerini kullandı.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'a içini döken Rıza Çalımbay, kendisini kızdıran yorumcuya da tepki gösterdi.

"Beni babamdan vuracağını sanıyor"

Çalımbay, "Hele medyada bir arkadaş var... Onunla bir gün yüz yüze karşılaşacağız mutlaka. ‘Ben 2 günde bir maç oynamak zor’ diyorum. Adam kalkmış televizyonda, ‘Rıza hocanın babası 24 saat çalışıyordu, 2 günde bir maç yapmaktan ağlamasın’ diye bir ifade kullanıyor. Beni babamdan vuracağını sanıyor. Yani ayıptır. Biz bahane anlatmıyoruz. Başarısızlık varsa bahane olarak algılanabilir. Ancak gruptan lider çıkmış bir takımın bunu başarırken yaşadığı zorluğu anlatıyoruz. Oyuncularımın emeğini, çabasını anlatıyorum.” dedi.



