Rıza Çalımbay: Mert Hakan sakatlandı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacakları Denizlispor maçıyla ilgili konuştu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran'da yeniden start alıyor.

15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçı TRT Spor'a değerlendirdi.

''LİGİ TEMMUZDA OYNAYALIM''

Ligin başlama tarihini hala erken bulduğunu belirten Çalımbay, ''Ben diyorum ki ligi oynayalım ama en geç zamanda oynayalım. Ligi bitirelim ama temmuzda oynayalım diyorum. Mesela 20 Temmuz'da başlıyoruz deselerdi bize.'' ifadelerini kullandı.

''MERT HAKAN, DENİZLİSPOR MAÇINDA OLMAYABİLİR''

Öte yandan tecrübeli hoca, karşılaşma öncesinde sakat futbolcuların da bulunduğunu söyledi. Çalımbay, transfer döneminin gözdesi olan ve Galatasaray ile prensipte anlaştığı konuşulan Mert Hakan Yandaş'ın da idmanda bir sakatlık yaşadığını belirtti.

Çalımbay, ''Dünkü idmanda Mert Hakan Yandaş sakatlandı. Denizlispor maçında belki oynayamayacak. Hakan Arslan ve Fernando, en az 4-5 yok. Fatih sakat, Caner sakat. 5-6 tane sakatımız var.'' dedi.